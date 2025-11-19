L’AMOUR C’EST MIEUX A TROIS – L AMOUR C EST MIEUX A TROIS – THEATRE A L’OUEST Caen

L’AMOUR C’EST MIEUX A TROIS – L AMOUR C EST MIEUX A TROIS Début : 2026-10-15 à 19:00. Tarif : – euros.

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons de rester célibataire.Selfies, mojito et grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite.Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un gosse !La nuit ils dansaient la salsa, maintenant ils rêvent de dormir.Le jour ils jouaient à Candy Crush, maintenant ils regardent Gulli.Entre crise de couple, combats de biberons, les conseils d’une belle sœur grande gueule et d’un bobo je sais tout, venez découvrir que l’amour c’est mieux à trois,la comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera l’envie d’en faire.La presse en parle :Un petit bijou d’humour : la ProvenceComédie actuelle, hilarante: France bleuActeurs, décors, texte tout est parfait: L’est éclairLes fous rires se succèdent: L’écho républicaincynique, satirique et très drôle : Le tempsDurée : 1h20

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14