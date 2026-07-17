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L’amour est déclaré, Café associatif de Vimy, Vimy

vendredi 24 juillet 2026 · Café associatif de Vimy · Vimy

L’amour est déclaré, Café associatif de Vimy, Vimy

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Café associatif de Vimy
Adresse
21B rue Adam de la Halle 62580 Vimy
Ville
62580 Vimy
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Compagnie Des ils et des elles

L’amour est déclaré Vendredi 24 juillet, 19h00 Café associatif de Vimy Pas-de-Calais

Compagnie Des ils et des elles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00

Un seul en scène mêlant humour, émotion et auto dérision, qui parlera à chacun, que l’on soit parent, enfant… ou simplement en quête de sens.

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Théâtre