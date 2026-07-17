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L’amour est déclaré, Médiathèque l’Artchipel, Meurchin, Meurchin

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque l'Artchipel, Meurchin · Meurchin

L’amour est déclaré, Médiathèque l’Artchipel, Meurchin, Meurchin

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque l'Artchipel, Meurchin
Adresse
Place Jean jaurès 62410 Meurchin
Ville
62410 Meurchin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Compagnie Des ils et des elles

L’amour est déclaré Samedi 12 septembre, 19h00 Médiathèque l’Artchipel, Meurchin Pas-de-Calais

Compagnie Des ils et des elles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00

Un seul en scène mêlant humour, émotion et auto dérision, qui parlera à chacun, que l’on soit parent, enfant… ou simplement en quête de sens.

Médiathèque l’Artchipel, Meurchin Place Jean jaurès 62410 Meurchin Meurchin 62410 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Théâtre