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L’amour foot Espace Daniel Balavoine Bizanos

L’amour foot Espace Daniel Balavoine Bizanos

L’amour foot Espace Daniel Balavoine Bizanos vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Espace Daniel Balavoine

Adresse : 2 Avenue de l'Europe

Ville : 64320 Bizanos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Bizanos

L’amour foot

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

La Commanderie Béarn Bigorre de l’Ordre International des Anysetiers en partenariat avec la Cie Théâtrale du Phénix propose la pièce de Robert Lamoureux L’amour Foot .
La petite ville de Saint-Plonget a tout d’une grande son maire ambitieux, son club de foot et ses secrets bien gardés. Mise en scène par Anne-Marie Souberbielle, cette pièce vous invite au bord du terrain.
Rires assurés, l’issue du match vous laissera sans voix.
Bénéfices reversés aux œuvres caritatives de la Commanderie.   .

Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’amour foot

L’événement L’amour foot Bizanos a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau

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