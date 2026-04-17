L’amour foot Espace Daniel Balavoine Bizanos
L’amour foot Espace Daniel Balavoine Bizanos vendredi 17 avril 2026.
Bizanos
L’amour foot
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 18:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
La Commanderie Béarn Bigorre de l’Ordre International des Anysetiers en partenariat avec la Cie Théâtrale du Phénix propose la pièce de Robert Lamoureux L’amour Foot .
La petite ville de Saint-Plonget a tout d’une grande son maire ambitieux, son club de foot et ses secrets bien gardés. Mise en scène par Anne-Marie Souberbielle, cette pièce vous invite au bord du terrain.
Rires assurés, l’issue du match vous laissera sans voix.
Bénéfices reversés aux œuvres caritatives de la Commanderie. .
Espace Daniel Balavoine 2 Avenue de l’Europe Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : L’amour foot
L’événement L’amour foot Bizanos a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau
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