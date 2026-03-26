Mondiaux Rafting Pau 2026 av de l’Yser Bizanos

Mondiaux Rafting Pau 2026

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Pour la première fois, Pau va accueillir les Championnats du Monde Junior/U23 et la Coupe du Monde Senior de Rafting au Parc Aquasports, Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées du 24 au 26 avril.

Une édition qui s’annonce très prometteuse avec beaucoup d’équipes locales qui représenteront fièrement les couleurs Françaises et Béarnaises ! A quatre dans un raft les équipes devront s’affronter sur trois épreuves le sprint, le slalom et le Raft Cross.

Du sport et des animations pour les petits et les grands avec le village développement durable, les tombolas, les concerts et le marché des producteurs et créateurs !

Cette compétition marquera l’opportunité de mettre en lumière une discipline bien ancrée sur notre territoire mais encore trop peu connue dans sa dimension compétitive.

Alors tous au bord du bassin pour encourager nos athlètes et faire de cet événement une fête !

Buvette, restauration .

av de l’Yser Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 85 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mondiaux Rafting Pau 2026

L’événement Mondiaux Rafting Pau 2026 Bizanos a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pau