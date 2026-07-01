Lancelot La courtise de Guenièvre Beignon
dimanche 19 juillet 2026 · Beignon
Informations pratiques
Beignon
Lancelot La courtise de Guenièvre
rue de l’épinay Beignon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-23
Dans la vallée de l’Aff laissez vous conter l’histoire du bel amour de Lancelot et de Guenièvre. Dans la vallée où ils s’avouèrent leur doux secret, Tortequesne le conteur vous emmène dans cette vallée cachée. Au coeur de Brocéliande venez vous promener au son de la Courtise de Guenièvre. Accourez ! Le conteur va conter ! .
rue de l’épinay Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28
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English :
L’événement Lancelot La courtise de Guenièvre Beignon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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