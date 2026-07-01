Informations pratiques

Beignon

Lancelot La courtise de Guenièvre

rue de l’épinay Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-23

Dans la vallée de l’Aff laissez vous conter l’histoire du bel amour de Lancelot et de Guenièvre. Dans la vallée où ils s’avouèrent leur doux secret, Tortequesne le conteur vous emmène dans cette vallée cachée. Au coeur de Brocéliande venez vous promener au son de la Courtise de Guenièvre. Accourez ! Le conteur va conter ! .

rue de l’épinay Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28

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English :

L’événement Lancelot La courtise de Guenièvre Beignon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande