Lancement de la 3ème édition du salon Garderobes, Maison de l’Avenir, Genève

Lancement de la 3ème édition du salon Garderobes Mardi 21 avril, 18h00 Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:00:00+02:00

Chers partenaires & exposants,

Nous sommes ravis de vous annoncer que le salon Garderobes en est bientôt à sa 3ème édition les 21-22 novembre 2026!

Pour cela vous êtes cordialement invités à co-créer cette édition avec nous et on vous donne rendez-vous mardi le 21 avril 2026 pour se retrouver tous ensemble à la Maison de l’Avenir chez Impact Hub Genève pour créer, brainstormer, réseauter et faire vivre & rendre visible la mode durable ensemble!

Notez-vous la date dans l’agenda et la suite des informations tout bientôt!

Inscription à la soirée de lancement sous:

https://www.garderobes.ch/programme-2026

Bien à vous,

Bubble Ethic

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.garderobes.ch/programme-2026 »}] [{« link »: « https://www.garderobes.ch/programme-2026 »}]

Chers partenaires & exposants, vous êtes cordialement invités au lancement de la 3ème édition du salon Garderobes et de co-créer cette édition avec nous!

Bubble Ethic