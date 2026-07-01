Lancement de livre Your Body of Water de Siouxzi Connor Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Lancement de livre Your Body of Water de Siouxzi Connor

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19h30. 1 Rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Lancement de livre Your Body of Water de Siouxzi Connor

Où s’arrête le corps, et où commence l’eau ?



À l’occasion de la parution en France de Your Body of Water de Siouxzi Connor (Repeater Books, Londres), l’autrice proposera une lecture d’extraits choisis parmi les épisodes les plus marquants de ce récit autofictionnel. Des rives d’une rivière australienne dont s’éprend une adolescente à une rencontre avec le cygne de Léda dans l’univers nocturne des clubs berlinois, en passant par une relation de plus en plus troublante avec une mystérieuse matriarche des marais durant le confinement à Lisbonne, Your Body of Water explore les zones où le réel, le mythe et le désir se confondent.



La lecture sera suivie d’une conversation avec l’éditeur de l’ouvrage, Christopher DeVeau, autour de l’effacement des frontières entre autofiction et mythe, de la porosité du corps humain face aux mondes plus-qu’humains et du pouvoir de la littérature à rendre perceptible la complexité — souvent contradictoire — de l’identité. Le public sera ensuite invité à participer à un échange avec l’autrice et à découvrir une fragrance créée spécialement pour l’occasion, inspirée des paysages sensoriels et imaginaires du livre.



Présentation du livre par l’autrice + échange avec le public + séance de dédicace .

1 Rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 29 83 30 contact@artlessgallery.com

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English :

Book Launch Your Body of Water by Siouxzi Connor

L’événement Lancement de livre Your Body of Water de Siouxzi Connor Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille