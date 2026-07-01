Soirée DMT Danse Musique Théâtre La Mûrisserie Marseille 6e Arrondissement
samedi 18 juillet 2026 · La Mûrisserie · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Soirée DMT Danse Musique Théâtre
Samedi 18 juillet 2026 de 8h à 1h45. La Mûrisserie 44 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 01:45:00
Date(s) :
2026-07-18
Soirée DMT Danse Musique Théâtre avec :
Dr Cruz Chansons éléctro éléctro-loopées+ DJ set punchy funky
La Compagnie Cruelle Théâtre grotesque
Compagnie Kikeï Solo de danse-théâtre
Soirée DMT Danse Musique Théâtre avec :
Au programme :
– 20h 20h30 :
– 20h30 21h30 :
– 22h-22h40 : ̈
– 23h-jusqu’à mort cérébrale : Dr Cruz (le retour)
Chansons éléctro-loopées, comiques et bien jouissives + DJ set punchy funky.
Quoi de neuf Dr Cruz ? C’est bien sûr le projet solo de Cactus, de Cactus et Mammuth ! (https://www.instagram.com/cactusetmammuth/).
Les dernières victimes du docteur https://on.soundcloud.com/otVvWyns9OqCObSvwG
Insta https://www.instagram.com/drcruzexiste/
Spectacle de théâtre grotesque
Le roi Louis 49.3 et son Bouffon sont pris en tenaille par les révoltes populaires. Pour sauver leur peau, ils invoquent le Père Noël. Sur ses conseils, le roi se résout à instaurer la démocratie… et part aussitôt en campagne électorale !
Insta : https://www.instagram.com/louis49.3/
̈
Un solo de danse-théâtre, une rêverie dansée et gestuelle autour d’une bassine qui pèse de toute son âme, la traversée en images de ce que l’on enfouit en nous comme des poupées russes.
De et avec Ienisseï Teicher (Oeil extérieur Guy Zolllkau et Céline Péroud)
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100082809657157 .
La Mûrisserie 44 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 66 10 26 cedric.delacroix@free.fr
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English :
DMT Dance Music & Theater Night featuring:
Dr. Cruz Electro and electro-looped songs + a punchy, funky DJ set
La Compagnie Cruelle Grotesque theater
Compagnie Kike%EF Dance-theater solo
L’événement Soirée DMT Danse Musique Théâtre Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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