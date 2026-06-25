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Atelier pour adulte Leporello and Co Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Atelier pour adulte Leporello and Co Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement jeudi 6 août 2026.

Lieu
Musée Cantini
Adresse
19 Rue Grignan
Ville
13006 Marseille 6e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:15:00
Tarif

Marseille 6e Arrondissement

Atelier pour adulte Leporello and Co

Jeudi 6 août 2026 de 9h15 à 12h15. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:15:00
fin : 2026-08-06 12:15:00

Date(s) :
2026-08-06

Rendez-vous au Musée Cantini pour un atelier pour les adultes.
Réalisation de carnets de dessin.

• Public adultes
• Durée 3h
• Matériel fourni, tablier indispensable
• Sur réservation par mail lbitunjac@marseille.fr   .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Come to the Cantini Museum for a workshop for adults.

L’événement Atelier pour adulte Leporello and Co Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille

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