Jean-Sébastien Bach Sonates Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Jean-Sébastien Bach Sonates

Jeudi 6 août 2026 de 18h à 19h30. Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Sonates de Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

Musiciens sur scène Jean-Louis Beaumadier flûte-piccolo et Véronique Poltz piano

Concert dédié à Jean Sébastien Bach

Sonates en Mi mineur BWV1034, Do Majeur BWV1033, Mib Majeur BWV1031, Mi Majeur BWV1035,Si mineur BWV1030

Musiciens sur scène Jean-Louis Beaumadier flûte-piccolo et Véronique Poltz piano



La flûte n’est pas, pour Bach, la simple occasion d’explorer les possibilités techniques d’un instrument. S’il en connaît le timbre comme les potentialités expressives, il l’intègre à des expériences formelles qui, tout en gérant des influences issues aussi bien du baroque italien que de la sphère française, révèlent une préoccupation esthétique bien plus vaste. La flûte, aussi bien que le violon ou le violoncelle, devient le partenaire d’une structure à la fois solistique et polyphonique, en un équilibre dont le compositeur demeure l’un des seuls à l’avoir si parfaitement et si totalement

maîtrisé. Le concert de Jean-Louis BEAUMADIER et Véronique POLTZ présente cinq sonates pour flûte dans une version pour piccolo et piano. Loin de trahir ni l’esprit ni la lettre des pages en question, ce choix ménage une continuité timbrique (de la flûte au piccolo) entre l’instrument soliste originel et celui d’aujourd’hui et tient

compte d’une écriture de clavier qui se révèle souvent plus large, dans sa vision, que celle qui serait strictement dévolue au clavecin. En projetant vers le futur les pièces d’un visionnaire, les interprètes rendent justice à l’Homme et l’Oeuvre tout en les plaçant dans une vision perspectivale tout à fait à la hauteur de leur contenu.

Lionel PONS .

Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 60 88 53 jl.beaumadier@free.fr

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English :

Sonatas by Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Musicians on stage: Jean-Louis Beaumadier flute-piccolo and Véronique Poltz piano

L’événement Jean-Sébastien Bach Sonates Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille