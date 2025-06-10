Pas sage d’été by Paso & Co La Cômerie Marseille 6e Arrondissement
Pas sage d’été by Paso & Co La Cômerie Marseille 6e Arrondissement samedi 13 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Pas sage d’été by Paso & Co
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 de 14h à 1h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pas sage revient et prend ses quartiers d’été
Un moment festif qui rassemble les grands et les petits, avec des spectacles pour tout le monde du clown au conte, du concert cumbia au live électro.Familles
Un moment festif qui rassemble les grands et les petits, avec des spectacles pour tout le monde du clown au conte, du concert cumbia au live électro … de quoi ravir toutes les envies
Le tout dans un lieu unique La Cômerie, qui nous accueille dans sa superbe terrasse extérieure et son couvent désacralisé… parfait pour un PaS SaGe d’Été comme on les aime
En venant, tu fais bien plus que passer un bon moment tu soutiens directement PASo Projets d’Alternatives Solidaires. On a plein d’envies et de projets pour grandir et renforcer nos actions — équipe mobile précarité, ateliers freestyle avec les jeunes isolés.
Le Programme par là https://www.instagram.com/p/DXwxbfQjKsm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
C’est Gratos | Clown 14h30
Spectacle Clown Canin de Simon & Gratos https://vimeo.com/1115770366?share=copy
Il n’y a pas de petite querelle | Conte 15h30
Un conte d’Amadou Hampaté Ba interprété par Thomas Pasquelin
Nathalie | Clown Rap Patrimoine 16h30
Solo de Julie Maingonnat Masson https://youtu.be/SlXkCm2R_cc?si=MYumd3ZkfAsvddbx
Kalao Dj Set Tropical 18h
Streamez de la musique Kalao | Écoutez des chansons, des albums, des playlists gratuitement sur SoundCloud
Super Cumbion Concert Cumbia Fusion 20h
Vaqarm Live Elctro 22h
Aurelia Stein Dj Set House Tech-House 23h
Streamez de la musique aureliastein | Écoutez des chansons, des albums, des playlists gratuitement sur SoundCloud
Aurore Moine Expo Photo
En noir & blanc, son regard nous invite à voir le monde autrement… comme si c’était la première fois. https://www.instagram.com/auroremoine_artistephotographe/ .
La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@paso-asso.org
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English :
Pas sage returns for its summer quarters
A festive event for young and old alike, with something for everyone: from clowns to storytelling, from cumbia concerts to live electro.
L’événement Pas sage d’été by Paso & Co Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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