Pas sage d’été by Paso & Co La Cômerie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Pas sage d’été by Paso & Co

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 de 14h à 1h. La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pas sage revient et prend ses quartiers d’été

Un moment festif qui rassemble les grands et les petits, avec des spectacles pour tout le monde du clown au conte, du concert cumbia au live électro.Familles

Un moment festif qui rassemble les grands et les petits, avec des spectacles pour tout le monde du clown au conte, du concert cumbia au live électro … de quoi ravir toutes les envies



Le tout dans un lieu unique La Cômerie, qui nous accueille dans sa superbe terrasse extérieure et son couvent désacralisé… parfait pour un PaS SaGe d’Été comme on les aime



En venant, tu fais bien plus que passer un bon moment tu soutiens directement PASo Projets d’Alternatives Solidaires. On a plein d’envies et de projets pour grandir et renforcer nos actions — équipe mobile précarité, ateliers freestyle avec les jeunes isolés.



Le Programme par là https://www.instagram.com/p/DXwxbfQjKsm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==



C’est Gratos | Clown 14h30

Spectacle Clown Canin de Simon & Gratos https://vimeo.com/1115770366?share=copy



Il n’y a pas de petite querelle | Conte 15h30

Un conte d’Amadou Hampaté Ba interprété par Thomas Pasquelin



Nathalie | Clown Rap Patrimoine 16h30

Solo de Julie Maingonnat Masson https://youtu.be/SlXkCm2R_cc?si=MYumd3ZkfAsvddbx



Kalao Dj Set Tropical 18h

Streamez de la musique Kalao | Écoutez des chansons, des albums, des playlists gratuitement sur SoundCloud



Super Cumbion Concert Cumbia Fusion 20h



Vaqarm Live Elctro 22hAurelia Stein Dj Set House Tech-House 23hStreamez de la musique aureliastein | Écoutez des chansons, des albums, des playlists gratuitement sur SoundCloudAurore Moine Expo PhotoEn noir & blanc, son regard nous invite à voir le monde autrement… comme si c’était la première fois. https://www.instagram.com/auroremoine_artistephotographe/ .

La Cômerie 174 rue Breteuil Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@paso-asso.org

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English :

Pas sage returns for its summer quarters

A festive event for young and old alike, with something for everyone: from clowns to storytelling, from cumbia concerts to live electro.

L’événement Pas sage d’été by Paso & Co Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille