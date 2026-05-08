La Caravelle Galerie Zoème Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

La Caravelle

Mercredi 13 mai 2026 de 18h à 22h.

Du 14/05 au 31/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h. Galerie Zoème 8 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-13 11:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-14

La série présente un état des lieux et des liens complexes entre la ville, les habitant·e·s et les espaces naturels entre 2021 et 2023 autour du ruisseau La Caravelle, plus communément appelé les Aygalades.

La série présente un état des lieux et des liens complexes entre la ville, les habitant·e·s et les espaces naturels entre 2021 et 2023 autour du ruisseau La Caravelle, plus communément appelé les Aygalades;

Cours d’eau long de 17 kilomètres qui traverse les quartiers nord de Marseille.

Les usages industriels, l’urbanisation et les activités humaines ont peu à peu canalisé l’eau, rendu les berges invisibles et rompu l’équilibre écologique du ruisseau.

Sa disparition physique, son oubli dans l’imaginaire collectif et le développement urbain incessant n’améliorent pas les conditions environnementales du cours d’eau.

En examinant et en consignant les empreintes matérielles et mémorielles que laisse apparaître le ruisseau, il devient possible de mieux appréhender les rapports qu’entretiennent les riverain·e·s avec leur territoire.

Une publication accompagne l’exposition. Edition Charbon. .

Galerie Zoème 8 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@zoeme.net

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English :

The series looks at the complex links between the city, its inhabitants and natural spaces between 2021 and 2023 around the La Caravelle stream, more commonly known as the Aygalades.

L’événement La Caravelle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille