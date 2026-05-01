Visite commentée des collections permanentes au Musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Visite commentée des collections permanentes au Musée Cantini

Du 09/05 au 27/06/2026 le samedi à partir de 15h.

Visite commentée les samedis. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-09

Le musée Cantini propose à ses visiteurs une visite commentée de ses collections permanentes.

e Musée Cantini propose quelques belles séquences autour du fauvisme (André Derain, Charles Camoin, Emile Othon Friesz, Alfred Lombard), des premières expérimentations cubistes (Raoul Dufy, Albert Gleizes) et des différents courants post-cubistes ou puristes des années 1920-1940.



Nouvel accrochage à découvrir à partir du 15 avril.



La visite commentée est proposée tous les samedis, à aprtir du 9 mai.



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées. .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

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English :

The Cantini Museum offers visitors a guided tour of its permanent collections.

L’événement Visite commentée des collections permanentes au Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Ville de Marseille