Albert Tawil Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Albert Tawil

Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Albert Tawil en concert à l’Espace Julein

Né à Paris de parents libanais et profondément attaché à ses racines orientales, Albert Tawil baigne dès l’enfance dans la musique grâce à une mère cantatrice d’opéra reconnue. Il développe très jeune une oreille sensible et un goût prononcé pour la création.



Multi instrumentiste et autodidacte, il se distingue comme auteur, compositeur, interprète et producteur indépendant. Ses concerts parisiens affichent complet. Révélé sur les réseaux par ses remixes et sa fusion audacieuse du français et de l’arabe, il incarne une nouvelle génération d’artistes hybrides et libres.



Albert Tawil propose de la pop urbaine entre chanson contemporaine et musique du monde, avec une forte touche orientale. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Albert Tawil in concert at Espace Julein

L’événement Albert Tawil Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille