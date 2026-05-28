Tailleur pour dames Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Tailleur pour dames

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 à partir de 21h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

D’après Georges Feydeau.

Revisite grotesque d’un classique du vaudeville

Exercice de style drôlatique où se mêlent personnages hauts en couleur, chants et danses dans un rythme effréné.

La fabrique à personnages du Théâtre Marie Jeanne trouve ici un terrain de jeu jubilatoire pour le plaisir des grands et des petits.

Un remède contre la morosité !



Mise-en-scène François Garnier



Distribution

Virginie BLANC, Martine CHENOZ, Lionel DI FUSCO, Dorothée GENOVESE, Marjorie LEVY, Sébastien MARTY DESSUS, Julie PAYET et Sophie PICHON. .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

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English :

After Georges Feydeau.

A grotesque revival of a vaudeville classic

L’événement Tailleur pour dames Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille