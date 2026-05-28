Les Presque DVM Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Les Presque DVM

Vendredi 29 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-07-03

Les Presque présentent DVM le spectacle d’impro théâtrale du Dernier Vendredi du Mois !

Toujours à la même date, jamais le même spectacle. Avec Les Presque, chaque soirée est une aventure unique, née sous vos yeux et avec vos idées. Un mot, un lieu, une phrase, une musique vous lancez le défi… et nos improvisateur·rices inventent des histoires fortes, drôles et surprenantes.



Les Presque, c’est 9 artistes tout-terrain , nés sous le soleil de Marseille, qui font de l’improvisation un art majeur. De la folie, de l’énergie, de l’imprévisible voilà ce qui vous attend.



Alors, plus d’excuses pour oublier c’est dans le titre ! DVM, le Dernier Vendredi du Mois.



Une date fixe, des spectacles différents, une seule certitude vous allez passer une soirée incroyable.



On a hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel ! .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Les Presque present DVM ? the Last Friday of the Month improv show!

L’événement Les Presque DVM Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille