Les pas perdus Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Les pas perdus Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement samedi 13 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Les pas perdus
Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 à partir de 19h.
Le 13 juin à 19h
Le 14 juin à 17h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
L’Art Dû théâtre accueille la pièce de Denise Bonal les pas perdus , Poésie, humour et tendresse au rendez vous…
La gare…lieu de passage où les Hommes se croisent sans vraiment se connaître.
Au fil des attentes et des départs, leurs histoires s’entremêlent et révèlent des fragments de vie en quête de lien humain.
Poésie, humour et tendresse au rendez vous… par les élèves de l’atelier théâtre niveau avancé. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’Art Dû théâtre hosts Denise Bonal’s play les pas perdus , featuring poetry, humor and tenderness?
L’événement Les pas perdus Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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