Lancement de saison 2026 Soleil de Jade Pornic
Lancement de saison 2026 Soleil de Jade Pornic jeudi 4 juin 2026.
Pornic
Lancement de saison 2026
Soleil de Jade 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04 21:00:00
Date(s) :
2026-06-04
L’équipe de l’Office de Tourisme Destination Pornic a le plaisir de vous convier à une soirée festive pour marquer ensemble le lancement de la saison touristique 2026 !
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Soleil de Jade 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas Pornic 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 65 42 75 83 relationspro@pornic.com
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English :
The Destination Pornic Tourist Office team is pleased to invite you to a festive evening to mark the launch of the 2026 tourist season!
L’événement Lancement de saison 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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