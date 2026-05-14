Lancement de saison 2026 Soleil de Jade Pornic

Pornic

Lancement de saison 2026

Soleil de Jade 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :

2026-06-04

L’équipe de l’Office de Tourisme Destination Pornic a le plaisir de vous convier à une soirée festive pour marquer ensemble le lancement de la saison touristique 2026 !

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Soleil de Jade 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas Pornic 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 65 42 75 83 relationspro@pornic.com

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English :

The Destination Pornic Tourist Office team is pleased to invite you to a festive evening to mark the launch of the 2026 tourist season!

L’événement Lancement de saison 2026 Pornic a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic