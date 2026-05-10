Lancement de saison au Jardin de Gabriel Nantillé
Lancement de saison au Jardin de Gabriel Nantillé jeudi 4 juin 2026.
Nantillé
Lancement de saison au Jardin de Gabriel
RD 129 Chez Audebert Nantillé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Soirée festive au Jardin de Gabriel pour célébrer le centenaire du mariage de Gabriel et Anita, le retour de 8 statues restaurées et la sortie du livre Le Jardin de Gabriel.
Soirée en 3 parties.
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RD 129 Chez Audebert Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Lancement de saison au Jardin de Gabriel Nantillé a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge