Nantillé

Lancement de saison au Jardin de Gabriel

RD 129 Chez Audebert Nantillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Soirée festive au Jardin de Gabriel pour célébrer le centenaire du mariage de Gabriel et Anita, le retour de 8 statues restaurées et la sortie du livre Le Jardin de Gabriel.

Soirée en 3 parties.

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RD 129 Chez Audebert Nantillé 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Lancement de saison au Jardin de Gabriel Nantillé a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge