Visite du jardin sculpté de Gabriel Albert, Jardin de Gabriel, Nantille

Visite du jardin sculpté de Gabriel Albert 6 et 7 juin Jardin de Gabriel Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite libre ou guidée du Jardin de Gabriel, permettant de découvrir ses 400 sculptures en ciment armé, la maison et l’atelier de l’artiste. La visite dévoile le parcours atypique de ce menuisier devenu artiste autodidacte à l’âge de la retraite et aborde la question de la patrimonialisation de cet ensemble patrimonial hors du commun. Cette année, l’ouverture du Jardin de Gabriel à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins permettra de présenter la publication nouvellement rééditée sur le site, dans la collection des Images du Patrimoine, et de dévoiler les 8 statues restaurées qui font leur retour dans le jardin.

Jardin de Gabriel Chez-Audebert, 17770 Nantillé, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine Nantille 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 30 05 https://www.facebook.com/patrimoineinventairena/ En 1969, Gabriel Albert, menuisier à la retraite, décide de réaliser son rêve : modeler des statues de taille humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le jardin qui entoure sa petite maison de Nantillé. Pendant 20 ans, sans relâche, il crée cet univers poétique, faisant preuve d’inventivité et d’un goût prononcé pour la mise en scène. Au total, il réalise près de 400 statues et bustes, représentant des personnes célèbres ou anonymes, ainsi que des animaux. Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la curiosité des passants et des spécialistes de l’art brut.

Visite libre ou guidée du Jardin de Gabriel, permettant de découvrir ses 400 sculptures en ciment armé, la maison et l’atelier de l’artiste. La visite dévoile le parcours atypique de ce menuisier à à…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / C. Descubes.