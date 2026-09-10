Lancement du Festival Escales Africaines / Littérature et soin collectif : se réapproprier nos récits, Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Rennes

Informations pratiques

Lancement du Festival Escales Africaines / Littérature et soin collectif : se réapproprier nos récits Vendredi 16 octobre, 19h00 Théâtre du Vieux Saint-Étienne Ille-et-Vilaine

https://www.helloasso.com/associations/cie-dounia-rennes/evenements/faire-entendre-d-autres-recits-les-escales-litteraires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:00:00+02:00

Gratuit sur réservation !

Escales Africaines ouvre son édition 2026 par une journée consacrée aux récits diasporiques, aux écritures contemporaines et aux voix encore trop peu entendues.

Littérature et soin collectif : se réapproprier nos récits

Loin des récits dominants, la littérature devient un espace de résistance et de réappropriation politique pour les personnes descendantes de l’immigration et des histoires coloniales. Le fil conducteur de cette journée d’ouverture s’articulera autour de la littérature et des récits comme démarches de soin collectives et politiques.

14H30-16H30

Performance d’ouverture à destination des scolaires

Marie-Cé Le Carff plongera les jeunes dans une performance musicale, restitution des textes accompagnés principalement du tambour-ka et du piano d’Héléna, qui invite les élèves à explorer les formes de résistance et à renverser les narratifs extérieurs.

A partir de 19h00 → 21h00

Table ronde Littérature et soin collectif : se réapproprier nos récits

Discussion modérée par Yasmine Choukairy, journaliste à l’AJAR (Association des Journalistes Antiracistes et Racisé·e·s), avec Maaï Youssef (autrice et créatrice du cycle d’ateliers d’écriture Décoloniser la poésie ), Assia El Kasmi (fondatrice de PMN Éditions) et Sihem Benmina (directrice éditoriale de la revue Comme nous brûlons).

De l’édition militante à la poésie d’action, nous explorerons avec les intervenantes comment la réappropriation du récit permet d’affronter les traumatismes systémiques, d’honorer nos luttes et d’inventer des espaces de soin collectifs. Pourquoi créer ses propres espaces – maison d’édition, revue, collectif ?

Que gagne-t-on à l’indépendance, y a-t-il un coût, un risque ? La création y sera interrogée comme outil de justice et de réparation, la littérature comme espace de soin, de lutte, d’émancipation et de survie.

Suivie d’une lecture de textes de la revue Comme nous brûlons

Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Escales Africaines ouvre son édition 2026 par une journée consacrée aux récits diasporiques, aux écritures contemporaines et aux voix encore trop peu entendues. lecture diaspora

Mehdi Boubekeur