Lancement du Prix Goéland 3ème édition Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Lancement du Prix Goéland 3ème édition

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 15:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Créé par les bibliothécaires de la médiathèque Andrée Chedid , le prix Goéland récompense un écrivain faisant partie d’une sélection de cinq auteurs ayant écrit leur premier roman.

Lors du lancement, les participants découvriront les 5 romans sélectionnés par des lectures d’extraits.

→ Tout public, gratuit

Si vous souhaitez participer à l’élection de ce prix, vous pouvez vous inscrire

au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English :

L’événement Lancement du Prix Goéland 3ème édition Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains