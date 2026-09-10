Lancement du Prix Goéland 3ème édition Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Lancement du Prix Goéland 3ème édition
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 15:00:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Créé par les bibliothécaires de la médiathèque Andrée Chedid , le prix Goéland récompense un écrivain faisant partie d’une sélection de cinq auteurs ayant écrit leur premier roman.
Lors du lancement, les participants découvriront les 5 romans sélectionnés par des lectures d’extraits.
→ Tout public, gratuit
Si vous souhaitez participer à l’élection de ce prix, vous pouvez vous inscrire
au 05 56 03 93 93 .
Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English :
L’événement Lancement du Prix Goéland 3ème édition Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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