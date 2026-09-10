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Lancement du Prix Goéland 3ème édition Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Andernos-les-Bains

Lancement du Prix Goéland 3ème édition Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chédid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Lancement du Prix Goéland 3ème édition

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 15:00:00
fin : 2026-11-03

Date(s) :
2026-11-03

Créé par les bibliothécaires de la médiathèque Andrée Chedid , le prix Goéland récompense un écrivain faisant partie d’une sélection de cinq auteurs ayant écrit leur premier roman.
Lors du lancement, les participants découvriront les 5 romans sélectionnés par des lectures d’extraits.

→ Tout public, gratuit
Si vous souhaitez participer à l’élection de ce prix, vous pouvez vous inscrire
au 05 56 03 93 93   .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Lancement du Prix Goéland 3ème édition Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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