Lancement inédit de Mai à vélo à Villeneuve d’Ascq, Stadium Lille Métropole, Villeneuve-d’Ascq

Lancement inédit de Mai à vélo à Villeneuve d’Ascq Samedi 2 mai, 09h00 Stadium Lille Métropole Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

La MEL, le Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme, la ville de Villeneuve d’Ascq et les associations partenaires organisent une grande journée festive pour lancer le mois du vélo, samedi 2 mai au Stadium, dans le cadre de l’opération Mai à Vélo.

Randonnées festives à vélo

Pour l’édition 2026, Mai à vélo commence avec un événement particulier : 5 balades vélos organisées simultanément dans 5 territoires partenaires ! C’est le grand lancement de la 6ème édition de Mai à vélo.

Deux départs sont proposés : au Stadium de Villeneuve d’Ascq, avec des parcours de 10, 20 ou 30 km, et au Vélodrome André Pétrieux de Roubaix, avec des itinéraires de 20 ou 30 km. Une belle occasion de lancer Mai à Vélo et de redécouvrir le plaisir de rouler ensemble.

La randonnée conviviale est organisée entre 9h et 11h30 au départ du Stadium.

Cette sortie s’adresse à tous les amateurs de vélo souhaitant partager un moment sportif et convivial, que vous soyez pratiquant régulier ou cycliste occasionnel. L’événement met à l’honneur la mobilité douce et encourage la pratique du vélo au quotidien.

9h -11h30 : Départs en continu sur les 3 itinéraires en boucle proposés : 10 km, 20km ou 30 km avec ravitaillement au Vélodrome

Pour s’inscrire : https://my.weezevent.com/lancement-inedit-de-mai-a-velo?_gl=1*1ip8bq*_gcl_au*MTE4NTI2MjUyMy4xNzY2NDg4NTg4LjE2OTk0NTQ0MTkuMTc3NDAxMDg4Ny4xNzc0MDEwODg3*_ga*MTAwMTQwOTY3NS4xNzQ5MDE3MjY2*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzQwMTYzODEkbzMzJGcxJHQxNzc0MDE3NTI0JGo1JGwwJGgxOTk2ODMyMDE0

Village d’animations avec stands

– La roue du vélo cellule animation du pôle RSMT

– Culture : la C’ART, les belles sorties

– Mai à vélo / prévention diabète

– ADAV : exposition santé

– La vie est belt

– Lime et tworoule

– Les Jantes du Nord

– Atelier de customisation de vélos

– Borne photo

Un duo circassien de monocycle assurera 3 prestations au cours de la journée

Atelier de réparations participatives pour les vélos

Atelier participatif pour apprendre à entretenir et réparer son vélo avec un professionnel, samedi 2 mai 2026 de 9h à 16h au Stadium Lille Métropole.

Dans le cadre d’un événement dédié au vélo, venez profiter d’un stand de réparations participatives animé par l’association Les Jantes du Nord. Vous pourrez effectuer la maintenance ou de petites réparations sur votre vélo tout en apprenant les bons gestes grâce aux conseils d’un réparateur professionnel.

Les créneaux sont proposés toutes les 30 minutes :

de 9h à 12h puis de 13h à 16h (6 places le matin et 6 places l’après-midi).

Partenaires : Les Jantes du Nord et la Métropole Européenne de Lille.

Inscription via le formulaire en ligne :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mai2026

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscriptions sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

Stadium Lille Métropole Avenue de la Châtellerie 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Château Nord Hauts-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1075, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « En 2026, Mai u00e0 vu00e9lo marque son top du00e9part le samedi 2 mai pour un mois de festivitu00e9s partout en France.u00a0 La Mu00e9tropole Europu00e9enne de Lille fait partie des partenaires de ce grand lancementu00a0 et vous convie u00e0 vivre lu2019ambiance Mai u00e0 vu00e9lo le temps du2019une balade u00e0 bicyclette. Trois parcours vous sont proposu00e9s au du00e9part de Villeneuve d’Ascq: Un parcours pour tous de 10 km u00e0 la du00e9couverte de Villeneuve d’Ascq au du00e9part du Stadium. Un parcours famille de 20 km pour relier le Stadium au Vu00e9lodrome de Roubaix.u00a0 Un parcours sportif de 30 km qui reliera u00e9galement le Stadium au Vu00e9lodrome mais empruntera u00e9galement quelques tronu00e7ons pavu00e9s du Paris-Roubaixu00a0 Ces parcours sont adaptu00e9s u00e0 tout type de vu00e9losu00a0: vu00e9lo de ville, VTT, VTC, vu00e9lo cargo, vu00e9lo adaptu00e9, gravel, vu00e9lo u00e9lectrique, vu00e9lo de route, vu00e9lo avec cariole u2026u00a0 Quelques vu00e9los sont proposu00e9s en pru00eat, nous souhaitons qu’ils bu00e9nu00e9ficient u00e0 des personnes qui ne disposent pas de vu00e9lo. Au Stadium, un village d’animations vous sera proposu00e9 de 9h30 u00e0 16h avec possibilitu00e9 de pique-niquer et des visites guidu00e9es (sur inscription) vous attendent. A lu2019arrivu00e9e, un verre de lu2019amitiu00e9 vous sera offert et u00e0 l’issue de l’u00e9vu00e8nement, tous les participants seront destinataires d’un Open Badge. tu00a0 CONCERNANT LES MINEURS : – Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans (et recommandu00e9 pour toutes et tous) – Les mineurs de moins de 15 ans doivent u00eatre accompagnu00e9s d’un adulte et sont placu00e9s sous sa responsabilitu00e9. – Les mineurs u00e2gu00e9s de 15 ans u00e0 17 ans doivent disposer d’une autorisation parentale pour participer sans accompagnement. », « html »: «

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La MEL, le Vélo Club de Roubaix Cyclotourisme, la ville de Villeneuve d’Ascq et les associations partenaires organisent une grande journée festive pour lancer le mois du vélo, samedi 2 mai au Stadium. vélo balade