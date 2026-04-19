Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lancement saison touristique 2026 Saintes

Lancement saison touristique 2026 Saintes samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Bassompierre

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Saintes

Lancement saison touristique 2026

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Un week-end festif et gratuit pour lancer l’été ! Au programme initiations au paddle sur la Charente, spectacles, visites guidées, batucada et grand marché fermier nocturne. Venez découvrir les nouveautés de la saison 2026 à Saintes !
  .

Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82  accueil@saintes-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive, free weekend to kick off the summer! On the program: paddle-boarding on the Charente, shows, guided tours, batucada and a big night-time farmers’ market. Come and discover what’s new for the 2026 season in Saintes!

L’événement Lancement saison touristique 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)