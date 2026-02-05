Animation nature Sur les traces des serpents de Charente-Maritime Saintes
Animation nature Sur les traces des serpents de Charente-Maritime Saintes vendredi 22 mai 2026.
Animation nature Sur les traces des serpents de Charente-Maritime
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Souvent méconnus, parfois diabolisés… et pourtant essentiels.
À travers une conférence suivie d’une sortie de terrain, partez à la découverte des serpents de Charente-Maritime.
.
Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
English :
Often misunderstood, sometimes demonized? yet essential.
Through a lecture followed by a field trip, discover the snakes of Charente-Maritime.
L’événement Animation nature Sur les traces des serpents de Charente-Maritime Saintes a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge