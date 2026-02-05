Animation nature Sur les traces des serpents de Charente-Maritime Saintes

Animation nature Sur les traces des serpents de Charente-Maritime

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22

Souvent méconnus, parfois diabolisés… et pourtant essentiels.

À travers une conférence suivie d’une sortie de terrain, partez à la découverte des serpents de Charente-Maritime.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Often misunderstood, sometimes demonized? yet essential.

Through a lecture followed by a field trip, discover the snakes of Charente-Maritime.

