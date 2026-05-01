Saintes

Nuit européénne des musées 22ème édition

Musées de la ville Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pour cette 22ème édition de la Nuit européenne des musées, laissez-vous conter la gastronomie.

Programme complet à télécharger sur cette page.

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Musées de la ville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 62 50

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English :

For this 22nd edition of the European Museum Night, let us tell you all about gastronomy.

Download the full program on this page.

L’événement Nuit européénne des musées 22ème édition Saintes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge