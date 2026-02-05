Animation Nature À la découverte des papillons Saintes

Animation Nature À la découverte des papillons

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-07-02

Venez papillonner dans les Prairies de La Palu et laissez-vous émerveiller par le ballet coloré de ces insectes gracieux.

Apprenez à reconnaître les espèces, comprendre leur mode de vie et leur rôle essentiel dans la biodiversité.



Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

Come and butterfly in the Prairies of La Palu and marvel at the colorful ballet of these graceful insects.

Learn to recognize the species, understand their way of life and their essential role in biodiversity.

