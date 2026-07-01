L’ancien château de Chaligny, Ancienne école Banvoie, Chaligny

Informations pratiques

L’ancien château de Chaligny Dimanche 20 septembre, 09h30 Ancienne école Banvoie Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous à la salle de l’association Chaligny Patrimoine. Ancienne école Banvoie, rue de Hautonchamp à Chaligny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

De la création d’une maison-forte jusqu’à la destruction du château au milieu du XVème siècle et les éléments remarquables aujourd’hui : présentation historique de l’ancien château de Chaligny.

Découverte d’une maquette de Chaligny à la fin du XVème siècle en comparaison avec aujourd’hui.

Puis visite guidée (marche de 1,5km environ,) pour aller observer les traces actuelles pour mieux comprendre le passé.

Ancienne école Banvoie Rue Hautonchamp 54230 Chaligny Chaligny 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 23 79 56 60 https://www.mairie-chaligny.fr/articles/association-chaligny-patrimoi-e Dans la montée de la rue du Château, à Chaligny, le mur d’une maison dessine un demi-cercle parfait, le reste d’une ancienne tour médiévale. D’autres vestiges du château des Vaudémont, démantelé au XVe siècle, pourraient aujourd’hui encore sommeiller sous les habitations du village. Retrouver ces traces constitue l’un des chevaux de bataille de l’association « Chaligny patrimoine ». Place de parking à proximité

De la création d’une maison-forte jusqu’à la destruction du château au milieu du XVème siècle et les éléments remarquables aujourd’hui.

©Didier Laurency pour l’association Chaligny Patrimoine