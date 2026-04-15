Lancy fait son cinéma | À la croisée des mondes : La Boussole d’or, Parc Chuit, Genève

Lancy fait son cinéma | À la croisée des mondes : La Boussole d’or Vendredi 7 août, 21h00 Parc Chuit

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:53:00+02:00

Fin : 2026-08-07T21:00:00+02:00 – 2026-08-07T22:53:00+02:00

Lyra, 12 ans, est une orpheline rebelle qui vit à Jordan College, un établissement de l’Université d’Oxford, dans un monde parallèle qui ressemble au nôtre mais qui a évolué de façon un peu différente. Elle a pour compagnon Pantalaimon, son dæmon, un être capable de prendre de nombreuses formes animales.

Le monde de Lyra est en train de changer. L’organisme gouvernemental global, le Magisterium, resserre son emprise sur le peuple. Ses sombres activités l’ont poussé à faire enlever des enfants par les mystérieux Enfourneurs. Parmi les gitans, qui ont perdu beaucoup des leurs, court une rumeur : les enfants sont emmenés dans une station expérimentale quelque part dans le Nord, et on pratique sur eux d’abominables expériences…

Lorsque Roger, le meilleur ami de Lyra, disparaît à son tour, la petite fille jure d’aller le chercher, jusqu’au bout du monde s’il le faut…

Durée : 1h53

Âge légal : 10 ans, âge suggéré : 12 ans

https://www.youtube.com/watch?v=QLnDTHbJtXg

Lancy fait son cinéma

Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.

Parc Chuit Chemin des Erables, 1213 Petit-Lancy Genève 1213 Petit-Lancy Genève [{« data »: {« author »: « imineo Bandes Annonces », « cache_age »: 86400, « description »: « Ru00e9sumu00e9 : Lyra Belacqua est une fillette espiu00e8gle, u00e9levu00e9e tant bien que mal au milieu des u00c9rudits du prestigieux Jordan College d’Oxford. L’histoire commence lorsqu’elle parvient u00e0 empu00eacher l’empoisonnement de son effrayant et puissant oncle, Lord Asriel, et qu’elle assiste ensuite secru00e8tement u00e0 un exposu00e9 plein de mystu00e8res sur le Grand Nord, qu’il donnera aux u00c9rudits. Bientu00f4t, partout dans la ru00e9gion, des enfants commencent u00e0 disparau00eetre. Lorsque son meilleur ami, Roger, est lui aussi victime de ces mystu00e9rieux u00abEnfourneursu00bb, Lyra et son du00e6mon Pantalaimon du00e9cident d’agirnnTitre Original : The Golden CompassnFilm – Fantastique – Etats-Unis – 114 minutesnRu00e9alisu00e9 par Chris WeitznAvec Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Freddie Highmore, Eva Green, Daniel Craig, Sam Elliott, Ian McKellen, Ian McShane, Kristin Scott Thomas, Kathy BatesnCredits : Chris Weitz, Henry Braham, Tony Dawe, Peter Honess, Anne V. Coates, Kevin Tent, Dennis Gassner, Ruth Myers, Trevor Wood, Tom Struthers, Alexandre Desplat, Philip Pullman, Peter King, Richard Johnson, Andrew Nicholson, Terry Needham, Michael Fine, Susan McLeod, Lauren Ritchie, Rhythm and Hues, Ingenious Film Partners, Depth of Field, Scholastic Productions, New Line Cinema », « type »: « video », « title »: « u00c0 la croisu00e9e des mondes : la boussole d’or (film 2007) bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QLnDTHbJtXg/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QLnDTHbJtXg », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCAM6mXrmclEYgzVtulhlfgQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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de Chris Weitz | Aventure, fantastique

DR