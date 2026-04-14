Lancy fait son cinéma | E.T. l’extraterrestre, Parc de la Chapelle, Genève

Lancy fait son cinéma | E.T. l’extraterrestre Vendredi 24 juillet, 21h30 Parc de la Chapelle

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:25:00+02:00

Fin : 2026-07-24T21:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:25:00+02:00

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d’E.T. secrète.

Durée : 1h55

Âge légal : 7 ans, âge suggéré : 10 ans

https://www.youtube.com/watch?v=6089pYA_4zY

Lancy fait son cinéma

Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.

Parc de la Chapelle Chemin de Compostelle Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« data »: {« author »: « films1980 », « cache_age »: 86400, « description »: « sortie cinu00e9 le 1er du00e9cembre 1982, voir + de vidu00e9os sur http://sortie-cine.fr », « type »: « video », « title »: « ET L’EXTRA-TERRESTRE (1982) – Steven Spielberg – bande-annonce VF Francais », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6089pYA_4zY/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6089pYA_4zY », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqv1RUfQzET656R7qKOOtIA », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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de Steven Spielberg | Action, science-fiction

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