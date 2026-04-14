Lancy fait son cinéma | Le Garçon et le Héron, Cour de l’école du Plateau, Genève

Lancy fait son cinéma | Le Garçon et le Héron Vendredi 14 août, 21h00 Cour de l’école du Plateau

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:03:00+02:00

Fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:03:00+02:00

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

Durée : 2h03

Âge légal et suggéré : 12 ans

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Lancy fait son cinéma

Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.

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de Hayao Miyazaki | Animation, aventure, drame

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