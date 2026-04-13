Lancy fait son cinéma | Le Robot sauvage, Place de Pont-Rouge, Genève
Lancy fait son cinéma | Le Robot sauvage, Place de Pont-Rouge, Genève jeudi 30 juillet 2026.
Lancy fait son cinéma | Le Robot sauvage Jeudi 30 juillet, 21h30 Place de Pont-Rouge
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T21:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:12:00+02:00
Fin : 2026-07-30T21:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:12:00+02:00
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot – l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” – qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.
Durée : 1h42
Âge légal : 8 ans, âge suggéré : 10 ans
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8QkmTtaTU
Lancy fait son cinéma
Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.
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de Chris Sanders | Animation
DR
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