Lancy fait son cinéma | Le Robot sauvage, Place de Pont-Rouge, Genève

Lancy fait son cinéma | Le Robot sauvage Jeudi 30 juillet, 21h30 Place de Pont-Rouge

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T21:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:12:00+02:00

Fin : 2026-07-30T21:30:00+02:00 – 2026-07-30T23:12:00+02:00

Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot – l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” – qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin.

Durée : 1h42

Âge légal : 8 ans, âge suggéré : 10 ans

https://www.youtube.com/watch?v=Gn8QkmTtaTU

Lancy fait son cinéma

Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.

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de Chris Sanders | Animation

DR