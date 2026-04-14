Lancy fait son cinéma | Un ours dans le Jura, Parc Chuit, Genève

Lancy fait son cinéma | Un ours dans le Jura Jeudi 6 août, 21h00 Parc Chuit

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T21:00:00+02:00 – 2026-08-06T22:30:00+02:00

Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parle plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. 2 morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre, forcément, ça donne envie de se reparler. Et surtout de se taire.

Durée : 1h30

Âge légal : 12 ans, âge suggéré : 14 ans

https://www.youtube.com/watch?v=zfQfUoN6IwM

Lancy fait son cinéma

Dans une volonté de rapprocher la culture de toutes et tous, Lancy fait son cinéma revient cet été du 16 juillet au 14 août au cœur des quartiers lancéens. Fidèle à son esprit participatif, l’événement donne la parole aux habitantes et habitants. Les 10 films programmés sur l’ensemble de la commune ont été choisis par le public parmi 21 films proposés.

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de Franck Dubosc | Comédie noire, polar

DR