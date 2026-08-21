Landart, Base de loisirs d’Étampes, Angos

Informations pratiques

Landart Samedi 26 septembre, 14h00 Base de loisirs d’Étampes Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Dans un premier temps, nous flânerons dans les allées de la base de loisirs d’Étampes afin de collecter des éléments naturels qui nous parlent. Puis, nous essaierons de créer une œuvre d’art éphémère à partir de tous les éléments glanés.

Base de loisirs d’Étampes 5 avenue Charles de Gaulle Etampes Angos 65690 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://gratuit-3996998.webador.fr/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAcGRvZgJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAacuJAsCZUUuQ4OcyFuHig9Lh4sWlmUVC5hpz4uyUztnu1CzfU2WENXzMZbYoA_aem_VZQ7p_4qCIYP8fkWSeAvyw »}]

Créations éphémères

Christine Vasseur