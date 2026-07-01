Landos en fête Landos
jeudi 30 juillet 2026 · Landos
Informations pratiques
Landos
Landos en fête
Landos Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-30
Profitez de la fête séance cinéma, bal, concours de pétanque, randonnée, défilé de vélos/chars fleuris, messe, guinguette, repas, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et vide-grenier.
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Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 20 19
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English :
Enjoy the festival: movie screening, dance, pétanque tournament, hike, bicycle parade/flower-decorated floats, Mass, open-air dance, meal, torchlight procession, fireworks, and yard sale.
L’événement Landos en fête Landos a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire