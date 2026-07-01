Informations pratiques

Landos

Landos en fête

Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-30

Profitez de la fête séance cinéma, bal, concours de pétanque, randonnée, défilé de vélos/chars fleuris, messe, guinguette, repas, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et vide-grenier.

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Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 20 19

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English :

Enjoy the festival: movie screening, dance, pétanque tournament, hike, bicycle parade/flower-decorated floats, Mass, open-air dance, meal, torchlight procession, fireworks, and yard sale.

L’événement Landos en fête Landos a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire