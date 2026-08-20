LANGAGES SACRÉS : LES MÉTAMORPHOSES, MARTIN ABEGA, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

LANGAGES SACRÉS : LES MÉTAMORPHOSES, MARTIN ABEGA Mardi 15 septembre, 18h00 Autre lieu

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Carine Biley et Ngalula Mafwata ont le plaisir de présenter Langages Sacrés : Les Métamorphoses, l’exposition personnelle du photographe et artiste visuel camerounais Martin ABEGA chez Filafriques à Genève.

Présentée dans le cadre d’une collaboration entre Filafriques et MAYÌ ARTS, sous le commissariat de Ngalula Mafwata, l’exposition réunit une sélection de compositions photographiques et d’œuvres mêlant photographie, textile, broderie, cauris et charbon.

Langages Sacrés : Les Métamorphoses explore les processus de transformation qui traversent à la fois le corps et l’esprit : l’épreuve, la fragilité, la trace, la transmission et la régénération, métaphoriquement incarnées à travers la figure féminine.

DE L’IMAGE À LA MATIÈRE

L’univers de Martin ABEGA réunit le corps, la mémoire et la beauté.

Pour ABEGA, la photographie n’est jamais une finalité. Elle est une porte, un portail sacré vers d’autres territoires de pensée interconnectés.

De la photographie au textile, de la broderie au charbon, l’image se prolonge, se fragmente, s’absorbe et prend forme autrement. Aux métamorphoses intérieures répondent alors des métamorphoses visuelles.

Langages Sacrés : Les Métamorphoses ne cherche pas à imposer une interprétation définitive du sacré. L’exposition ouvre plutôt un espace de contemplation et de questionnement.

Que reste-t-il de nous après la transformation ?

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/co-curated-with-mayi-arts »}]

VERNISSAGE EN PRESENCE DE L’ARTISTE

Martin ABEGA – Filafriques