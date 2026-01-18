Langues en partage : l’Italie du Grand Tour… in italiano ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris

« Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi » (Seule Paris est digne de Rome ; seule Rome est digne de Paris). Telle est la devise du jumelage entre les deux villes, qui fête ses 70 ans le 30 janvier 2026.

Dans le cadre de « Langues en Partage », partenariat entre les Cours d’Adultes de Paris et les Pôles de langues, la bibliothèque du Tourisme et des Voyages vous invite à plonger au cœur du Grand Tour. Laissez-vous inspirer par l’écho toujours vivant de ce voyage mythique que faisaient les Européens du XIXe siècle !

Conçu comme un espace d’échange, cet atelier en italien invitera les participants à s’impliquer activement : partager leurs propres expériences de voyage en Italie, les confronter à celles des autres, et faire dialoguer ces récits personnels avec l’héritage du Grand Tour. Guidés par l’intervenante, ils redécouvriront les grandes étapes de ce parcours culturel et artistique qui a marqué l’imaginaire européen.

Un niveau minimal intermédiaire (A2 et +) est recommandé. Vous profiterez pleinement de cet atelier si vous êtes capable de parler en italien de sujets comme les vacances.

Le jeudi 12 mars de 15h à 17h dans l’auditorium. Réservation conseillée sur billetweb à partir du 8 février.

Ces ateliers, ouverts à tous, sont gratuits.

Norma Romanelli est professeure d’italien aux Cours d’Adultes de Paris et à Sciences Po Paris. Titulaire d’un doctorat, elle est également chercheuse en linguistique.

« Langues en Partage » a lieu dans plusieurs bibliothèques ! Pour retrouver d’autres ateliers de conversation des Cours d’Adultes de Paris, cliquez ici

Le jeudi 12 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation à partir du 8 février sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien ci-dessous

Public adultes.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

+33147047085 bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr



