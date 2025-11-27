Langues en partage

Rendez-vous dans l’une des bibliothèques de la ville de Paris, pour participer gratuitement à des ateliers de conversation proposés par les Cours d’Adultes de Paris (CAP), durant les mois à venir !

Vous trouverez:

– de l’italien à la bibliothèque Germaine Tillion (16e)

– du portugais à la bibliothèque Benoîte Groult (14e)

–

du chinois à la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e)

– du français langue étrangère (FLE) dans les bibliothèques Claire Bretécher (10e) Ateliers de conversation en français – Ville de Paris et Vaclav Havel (18e)



Renseignements ci-dessous ou auprès des bibliothèques accueillantes



Pour en savoir plus sur l’apprentissage des langues dans vos bibliothèques : https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx

Les langues aux Cours d’Adultes de Paris (CAP), ce sont : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le

chinois, le coréen, l’espagnol, l’italien, le japonais, le portugais, le russe,

le vietnamien, le taïwanais, le français langue étrangère (FLE) et la langue des

signes. En formations annuelles (octobre à juin) ou semestrielles

(octobre-février et mars-juin), en présentiel ou distanciel. Pour en savoir

plus : Cours

d’Adultes de Paris

Les bibliothèques accueillent des ateliers de conversation animés par les Cours d’Adultes de Paris.

De mars à juin, venez pratiquer l’italien, le portugais, le chinois et le français langue étrangère (FLE) !

Du jeudi 01 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

Renseignements et inscriptions auprès des bibliothèques concernées

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :