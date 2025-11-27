Langues en partage
Langues en partage jeudi 1 janvier 2026.
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques de la ville de Paris, pour participer gratuitement à des ateliers de conversation proposés par les Cours d’Adultes de Paris (CAP), durant les mois à venir !
Vous trouverez:
– de l’italien à la bibliothèque Germaine Tillion (16e)
– du portugais à la bibliothèque Benoîte Groult (14e)
du chinois à la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e)
– du français langue étrangère (FLE) dans les bibliothèques Claire Bretécher (10e) Ateliers de conversation en français – Ville de Paris et Vaclav Havel (18e)
Renseignements ci-dessous ou auprès des bibliothèques accueillantes
Pour en savoir plus sur l’apprentissage des langues dans vos bibliothèques : https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx
Les langues aux Cours d’Adultes de Paris (CAP), ce sont : l’allemand, l’anglais, l’arabe, le
chinois, le coréen, l’espagnol, l’italien, le japonais, le portugais, le russe,
le vietnamien, le taïwanais, le français langue étrangère (FLE) et la langue des
signes. En formations annuelles (octobre à juin) ou semestrielles
(octobre-février et mars-juin), en présentiel ou distanciel. Pour en savoir
plus : Cours
d’Adultes de Paris
Les bibliothèques accueillent des ateliers de conversation animés par les Cours d’Adultes de Paris.
De mars à juin, venez pratiquer l’italien, le portugais, le chinois et le français langue étrangère (FLE) !
Du jeudi 01 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit
Renseignements et inscriptions auprès des bibliothèques concernées
Public jeunes et adultes.
