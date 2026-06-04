LANTA EN FÊTE PARKING DES ÉCOLES Lanta
LANTA EN FÊTE PARKING DES ÉCOLES Lanta jeudi 2 juillet 2026.
Lanta
LANTA EN FÊTE
PARKING DES ÉCOLES 2 Chemin des Écoles Lanta Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Venez profiter de Lanta en fête du jeudi 02 au dimanche 05 juillet pour profiter en famille ou entre amis !
Programme
Jeudi 02 Juillet
20h30 Concours de belote au Boulodrome (8€ par personne)
Inscriptions auprès de Gisèle avant le 28 juin (06 13 47 63 13)
Vendredi 03 juillet
18h00 Ouverture de la fête
19h00 Apéritif offert par le Comité des fêtes, Restauration sur place avec Foodtrucks
22h00 Podium Audiolight avec DJ Alex
23h00 Feu d’artifice.
Samedi 04 juillet
15h00 Olympiades, activités pour toutes la famille.
Inscriptions auprès de Christine avant le 27 juin (06 24 49 32 71)
19h30 Concours pesée du jambon
20h00 Repas du comité des fêtes avec Moules frites ou Poulet frites !
Apporter les couverts et les assiettes, inscription obligatoire sur Helloasso.
22h00 Podium Audiolight avec DJ Val
Dimanche 05 juillet
11h15 Messe dominicale à l’église Notre-Dame de Lanta.
12h30 Dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts.
12h45 Vin d’honneur offert par la mairie sur le parking de l’école.
14h30 Concours de pétanque organisé par la boule lantanaise.
Doublettes formées en 4 parties, ouvert à tous au Boulodrome de Lanta, prix 10€/doublette.
Inscription sur place ou par téléphone au 06 07 62 85 06.
16h00 Podium Audiolight avec DJ Enzo, animation musicales avec food-trucks sur le parking de l’école pour finir la fête en beauté. .
PARKING DES ÉCOLES 2 Chemin des Écoles Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.lanta@gmail.com
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English :
Come and enjoy Lanta en fête from Thursday 02 to Sunday 05 July with family and friends!
L’événement LANTA EN FÊTE Lanta a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE