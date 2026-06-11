Muel

L’antre de l’éléphant Atelier collages

3 Place de l’Église Muel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez découvrir la technique du collage. Atelier ludique et interactif. Déchirer, découper, ajouter, détourner , il s’agit de donner forme à son imaginaire en s’amusant avec intuition et liberté.

Chacun repart avec sa création.

Atelier intergénérationnel (à partir de 5 ans).

18€ euros/personne .

3 Place de l’Église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

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English :

L’événement L’antre de l’éléphant Atelier collages Muel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN