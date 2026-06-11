L’antre de l’éléphant Atelier collages Muel
L’antre de l’éléphant Atelier collages Muel samedi 25 juillet 2026.
Muel
L’antre de l’éléphant Atelier collages
3 Place de l’Église Muel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir la technique du collage. Atelier ludique et interactif. Déchirer, découper, ajouter, détourner , il s’agit de donner forme à son imaginaire en s’amusant avec intuition et liberté.
Chacun repart avec sa création.
Atelier intergénérationnel (à partir de 5 ans).
18€ euros/personne .
3 Place de l’Église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’antre de l’éléphant Atelier collages Muel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
À voir aussi à Muel (Ille-et-Vilaine)
- L’Antre de l’Elephant Muel 3 juillet 2026
- L’Antre de l’éléphant Atelier marionnettes Muel 8 juillet 2026
- L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel 15 juillet 2026
- L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel 28 juillet 2026
- L’Antre de l’éléphant Atelier marionnettes Muel 29 juillet 2026