L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel mercredi 15 juillet 2026.

Muel

L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton

3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Volume, carton, colle à chaud.

Déchirer, former, plier en marge de l’exposition de la belle rêveuse au cœur de l’exposition métamorphose, Vincent Fonf vous propose de vous partager son expérience plastique. Chaque personne réalisera sa sculpture .

A partir de 10 ans

18€/personne. .

3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

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English :

L’événement L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN