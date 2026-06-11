L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel
L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel mercredi 15 juillet 2026.
Muel
L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton
3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Volume, carton, colle à chaud.
Déchirer, former, plier en marge de l’exposition de la belle rêveuse au cœur de l’exposition métamorphose, Vincent Fonf vous propose de vous partager son expérience plastique. Chaque personne réalisera sa sculpture .
A partir de 10 ans
18€/personne. .
3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73
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English :
L’événement L’Antre de l’éléphant Créatures et animaux en carton Muel a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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