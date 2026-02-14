Laodamie, reine d’Épire, Glob Théâtre, Bordeaux

Laodamie, reine d’Épire 18 et 19 mars Glob Théâtre Gironde

6€ à 18€ – 9€ avec la carte jeune Bordeaux métropole

Début : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T21:50:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:50:00+01:00

Laodamie, reine d’Épire

Catherine Bernard / Aurore Evain | Compagnie La subversive

Laodamie est tiraillée entre son devoir de souveraine, sa passion dévorante pour le prince Gélon et sa profonde affection pour sa sœur Nérée à qui ce dernier est promis. Loin de réduire l’intrigue à un rapport de jalousie et de rivalité, avec ce triangle amoureux, la subversive Catherine Bernard renverse les constructions masculines et féminines de l’héroïsme.

Aurore Evain poursuit son travail de réhabilitation des autrices invisibilisées et met en scène la première tragédie écrite par une femme, Catherine Bernard (1663-1712), à être représentée à la Comédie -Française en 1689. Elle y connaîtra un succès retentissant, qui vaudra à son autrice d’être trois fois couronnée par l’Académie française ! Un chef-d’œuvre de la tragédie classique, rendu à la vie avec talent et modernité.

« C’est en partant sur les traces de Catherine Bernard que j’ai découvert le mot autrice dans les registres de la Comédie-Française, et pris la mesure de l’effacement du matrimoine théâtral. Je souhaitais aborder l’univers de la tragédie classique au féminin, sa langue, ses dilemmes autour des rapports entre Etat et sujet, pouvoir et amour, raison et émotion. Laodamie est l’œuvre qui résonne au plus près de mon travail, interrogeant le rapport à l’autorité, au pouvoir et à la légitimité, à travers le destin d’une reine oubliée par l’Histoire. »- Aurore Evain

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

Dans le cadre du festival Cultivons notre matrimoine !

