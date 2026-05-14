L’aquarelliste Jean-Marc Platel et ses proches exposent leurs œuvres Château de Nogent-le-Roi Nogent-le-Roi 23 mai – 2 juin Entrée libre

Jean-Marc Platel et sa famille exposent aquarelles, bijoux, tableaux en taille de crayons, cartes à collectionner,…

Jean-Marc Platel et sa famille exposent aquarelles, bijoux, tableaux en taille de crayons, cartes à collectionner,…

Aquarelliste autodidacte né en 1963 à Suresnes, Jean-Marc Platel cherche à capturer l’âme des paysages et des instants, en privilégiant l’ambiance et l’émotion plutôt que la précision.

Chaque touche de couleur est une invitation au voyage, un reflet de sa sensibilité et de sa quête d’harmonie; l’aquarelle lui permet d’exprimer ce que les mots ne peuvent dire, entre nuances subtiles et atmosphères envoûtantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00.000+02:00

1

https://jeanmarcplatel.wordpress.com/

Château de Nogent-le-Roi 28210 Nogent-le-Roi Nogent-le-Roi Nogent-le-Roi 28210 Eure-et-Loir



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

