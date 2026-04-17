L’Aquarius Soirée en musique avec le duo Klaps Promenade des Planches Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

L’Aquarius Soirée en musique avec le duo Klaps

Promenade des Planches L’Aquarius Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le 16 avril 2026, l’Aquarius vous donne rendez-vous pour une soirée apéro DJ face à la mer, de 17h30 à 20h30.

Réservations au 02 31 88 99 99

Le 18 avril, de 18h à 21h, venez profiter d’une soirée en musique avec le duo Klaps.

Dans une ambiance conviviale et détendue, les deux musiciens proposeront un live chaleureux mêlant reprises et morceaux choisis pour accompagner le début de soirée. Un moment idéal pour se retrouver entre amis ou en famille autour d’un verre et savourer une parenthèse musicale.

Cocktails, tapas et planches à partager seront proposés tout au long de la soirée pour prolonger ce moment convivial en bord de mer.

Réservations au 02 31 88 99 99. .

Promenade des Planches L’Aquarius Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 99 99

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English : L’Aquarius Soirée en musique avec le duo Klaps

On 16 April 2026, Aquarius will be hosting a DJ cocktail party overlooking the sea from 5.30pm to 8.30pm.

Bookings on 02 31 88 99 99

L’événement L’Aquarius Soirée en musique avec le duo Klaps Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Trouville