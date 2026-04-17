Rencontre avec Zadig Hamroune à l’Usage du Papier L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer
Rencontre avec Zadig Hamroune à l’Usage du Papier L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer samedi 18 avril 2026.
Trouville-sur-Mer
Rencontre avec Zadig Hamroune à l’Usage du Papier
L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Rencontre avec Zadig Hamroune à l’Usage du Papier
SAMEDI 18 AVRIL à 18H30
Rencontre avec Zadig Hamroune
Né à Caen dans une famille ouvrière algérienne kabyle en 1967, Zadig Hamroune étudie à Londres avant d’enseigner l’anglais dans un lycée parisien, puis de travailler comme traducteur. Il se consacre ensuite pleinement à l’écriture.
Très tôt passionné par la danse, l’art lyrique et la poésie, il développe également une pratique de l’écriture dramatique. Il prépare notamment une pièce en collaboration avec Thibault de Montalembert, Marie-Armelle Deguy et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.
Engagé sur les questions interculturelles et les problématiques LGBT, il milite notamment au sein d’Act Up et de l’association Le Refuge. Il participe également à de nombreuses résidences d’écriture (Villa Panthéon, Villa Médicis, Les Franciscaines à Deauville) et anime des ateliers d’écriture créative intergénérationnels. Il intervient aussi en milieu carcéral et rural dans le cadre de l’association Corps & Graph. .
L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 63 37 lusagedupapier@gmail.com
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English : Rencontre avec Zadig Hamroune à l’Usage du Papier
Meeting with Zadig Hamroune at l’Usage du Papier
SATURDAY 18 APRIL at 6.30 pm
L’événement Rencontre avec Zadig Hamroune à l’Usage du Papier Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Trouville
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