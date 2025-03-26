LARA FABIAN – ZENITH DE LILLE Lille

LARA FABIAN Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE PRESENTE : LARA FABIANAvec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient en tournée pour une série de concerts inédits ! Après avoir conclu sa tournée BEST OF en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre Ta peine , un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme Je t’aime et La Différence , Lara Fabian a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que Pure , Nue et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que La Voix et la Star Academy .Lara Fabian sera en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique à partir du 4 octobre 2025.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59