L’arbre et le climat, toute une histoire Piriac-sur-Mer
lundi 19 octobre 2026 · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
L’arbre et le climat, toute une histoire
Kervin Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-19 16:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Lors de cette sortie, partez à la découverte des arbres et découvrez en quoi ils sont nos meilleurs alliés pour le climat d’aujourd’hui et demain. L’occasion aussi de découvrir le sentier créé dans le cadre du programme de sciences participatives Rando’Clim, qui évalue l’impact du changement climatique sur les arbres de nos régions.
Prévoir des chaussures de sport ou de marche .
Kervin Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com
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English :
L’événement L’arbre et le climat, toute une histoire Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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