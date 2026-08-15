Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

L’arbre et le climat, toute une histoire

Kervin Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-19 16:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Lors de cette sortie, partez à la découverte des arbres et découvrez en quoi ils sont nos meilleurs alliés pour le climat d’aujourd’hui et demain. L’occasion aussi de découvrir le sentier créé dans le cadre du programme de sciences participatives Rando’Clim, qui évalue l’impact du changement climatique sur les arbres de nos régions.

Prévoir des chaussures de sport ou de marche .

Kervin Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’arbre et le climat, toute une histoire Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44