L’arbre sans fin, Camille Arcache & Eliott Khosla — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers
L’arbre sans fin, Camille Arcache & Eliott Khosla — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers mercredi 18 mars 2026.
Raconter L’arbre sans fin avec des sons, des percussions du monde et les illustrations poétiques et fantaisistes de l’album de Claude Ponti, tel est le voyage que nous proposent Camille Arcache et Eliott Khosla. Pour Hipollène, tous les jours sont des grands jours ! Quand elle sort saluer le petit matin, Eliott se met à jouer la musique de son arbre sans fin qui s’éveille. Camille, elle, s’étire, ouvre les volets de son petit théâtre ambulant donnant de la voix et vie aux illustrations qui défilent sous nos yeux.
Spectacle pour enfants dès 3 ans au Point Fort d’Aubervilliers. Un conte musical avec les illustrations poétiques de Claude Ponti ⭐
Le mercredi 18 mars 2026
de 10h00 à 10h35
Le mercredi 18 mars 2026
de 14h00 à 14h35
payant Tarif adulte : 5 EUR
Tarif enfant : 3 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-18T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-18T11:35:00+01:00
Date(s) : 2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T10:35:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T14:35:00+02:00
Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers
Afficher la carte du lieu Le Point Fort d’Aubervilliers et trouvez le meilleur itinéraire