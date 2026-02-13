L’arbre sans fin, Camille Arcache & Eliott Khosla — Festival Babel Mômes Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Raconter L’arbre sans fin avec des sons, des percussions du monde et les illustrations poétiques et fantaisistes de l’album de Claude Ponti, tel est le voyage que nous proposent Camille Arcache et Eliott Khosla. Pour Hipollène, tous les jours sont des grands jours ! Quand elle sort saluer le petit matin, Eliott se met à jouer la musique de son arbre sans fin qui s’éveille. Camille, elle, s’étire, ouvre les volets de son petit théâtre ambulant donnant de la voix et vie aux illustrations qui défilent sous nos yeux.

Spectacle pour enfants dès 3 ans au Point Fort d’Aubervilliers. Un conte musical avec les illustrations poétiques de Claude Ponti ⭐

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 10h35

de 14h00 à 14h35

payant Tarif adulte : 5 EUR

Tarif enfant : 3 EUR Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



