L’argile en forêt le monde caché des potiers d’Alsace Haguenau
samedi 19 septembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
L’argile en forêt le monde caché des potiers d’Alsace
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les glaisières desquelles les artisans potiers de Soufflenheim extraient l’argile qui servait à façonner les célèbres moules à Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoffe.
Le sous-sol de la forêt indivise de Haguenau renferme une matière première que l’homme a su exploiter depuis la nuit des temps l’argile.
Découvrez les glaisières desquelles les artisans potiers de Soufflenheim extraient l’argile qui servait à façonner les célèbres moules à Kougelhopf et autres terrines à Baeckeoffe.
Coordonnées GPS 48.825023, 7.954230 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71 tristan.madeline@onf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the clay pits from which Soufflenheim?s potters extracted the clay used to make the famous Kougelhopf molds and Baeckeoffe terrines.
L’événement L’argile en forêt le monde caché des potiers d’Alsace Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Tournoi de Ping en extérieur Haguenau 12 septembre 2026
- Broc’ Land Geek Haguenau 13 septembre 2026
- Broc Land Geek Haguenau Halle aux houblons 13 septembre 2026
- Visite commentée aux Bains Rock de Haguenau, Les Bains Rock (Réseau Jack), Haguenau 19 septembre 2026
- Découverte libre de l’Église Saint-Georges de Haguenau, Église Saint-Georges, Haguenau 19 septembre 2026